IMO, Türk Gemici Selçuk Elibol'un Hayatını Kaybettiği Kazayı Gündemine Taşıdı

Liberya bayraklı MATHILDE OLDENDORFF gemisinde 1. Zabit olarak çalışan Selçuk Elibol’un Çin'de hayatını kaybettiği kaza, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gündemine taşındı.

MATHILDE OLDENDORFF gemisinde 1. Zabit olarak çalışan Selçuk Elibol, draft okumak için kullanmak zorunda kaldığı çarmıhtan düşerek Çinli liman yetkililerinin COVID’i bahane ederek yardım edilmesine izin vermemesi üzerine hayatını kaybetmişti.

Elibol’un hayatını kaybetmesi üzerine denizci STK’lar harekete geçmiş ve TÜRDEF ile TÜRKKAPDER, denizcilerin yaşam standartlarının artırılması ve emniyetli alanlarına kavuşturulması için dünya denizcilik örgütlerine başvurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Selçuk Elibol’un görev başında hayatını kaybettiği kaza IMO gündemine taşındı” açıklamasını yaptı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Denizcilik sektörü, pandemi sürecinde küresel ticaret ve tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanmasında gemi insanlarının büyük bir profesyonellik ve özverisiyle hayati bir rol oynamıştır. Ancak, oynadıkları bu önemli role rağmen gemi insanları pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilenmiş, kontrat süreleri dolmasına rağmen evlerine dönememek başta olmak üzere birçok olumsuzluğa maruz kalmışlardır. Yaşanılan olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla ülkemiz Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara destek vererek bu çerçevede hazırlanan birçok tavsiye kararının yayımlanmasına katkı sağlamıştır. Bakanlığımız, yine bu çalışmalara paralel olarak gemi insanlarının ülkemizde de "kilit çalışan" olarak ilan edilmesine öncülük etmiştir. Ancak, ülkemiz ile birlikte toplam 63 ülke tarafından gemi insanları kilit çalışan olarak ilan edilmesine rağmen, bazı ülkelerde halen gemi insanlarını etkileyen sıkı kuralların uygulanmaya devam ettiğini üzülerek takip ediyoruz. Maalesef, bu tür uygulamaların halen yürürlükte olduğu Çin Halk Cumhuriyetinde (ÇHC) "Sıfır - COVID" adlı bir politika çerçevesinde gemi insanlarının limana erişimine izin verilmemesi nedeniyle çarmıh kullanarak draft okumak zorunda kalan Liberya bayraklı MATHILDE OLDENDORFF gemisinin 1. Zabiti Kaptan Selçuk Elibol, bu görevi yerine getirirken meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bakanlığımız olayın meydana geldiği andan itibaren konuyu yakından takip etmekte, Dışişleri Bakanlığımız ile koordineli olarak ilgili ülkeler nezdinde girişimde bulunmuştur. Son olarak, 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan IMO insan Faktörü, Eğitim ve Vardiya Tutma" (HTW) alt komite toplantısının açılışında da gündem dışı söz alınarak konu uluslararası alanda gündeme getirilmiştir. Birçok büyük bayrak devleti ile Uluslararası Taşımacılık Çalışanlan Federasyonu (ITF) ve Uluslararası Gemi Kaptanları Dernekleri Federasyonu (IFSMA) gibi birçok uluslararası örgüt ülkemize eşlik etmiş, Kaptan Elibol'un vefatı nedeniyle üzüntülerini bildirerek benzer olayların tekrarlanmaması için Çin Halk Cumhuriyeti ve benzer kısıtlamalar uygulayan diğer ülkeleri bu tür uygulamalarını gözden geçirmeye davet etmiştir.

Bakanlığımız, olayın takipçisi olarak böyle bir olayın tekrar meydana gelmemesi için girişimlerde bulunmaya ve gerekli tedbirleri gemilerimizde aldırmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”