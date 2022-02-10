MÜSİAD’tan İTÜ MTAL Çıkarması MÜSİAD Girişimci Gençlerle Buluştu

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret düzenledi.

Geniş katılımın olduğu etkinlikte, yazılım, yapay zeka, robotik ve nesnelerin interneti gibi alanlarda proje geliştiren öğrenciler sunum yaptı. Öğrencilerin sunumu sonrası konuşan Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, misafirperverliklerinden ötürü İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros’a teşekkür etti. MÜSİAD olarak gençlerin kendilerini geliştirmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Oylum, lise çağında verilen çabanın ve edinilen deneyimlerin gelecekte çok fayda sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin proje sunumlarını dikkatle dinleyen Başkan Vekili Muzaffer Gölcü ise, uluslararası yarışma ve fuarlara katılım noktasında gençlerin iddialı ve cesur olması gerektiğini telkin etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, henüz 3 yıl önce kurulan bir okul olmalarına rağmen proje takımlarının oluşması noktasında hızlı aksiyon alındığını ve şimdiye kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin kazanıldığını ifade etti.

Program, Sektör Kurulu üyeleri ve öğrencilerin birebir görüşmelerinden sonra çekinilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.