Mühendis Feramuz Aşkın: “Piri Reis Gemisi Eğitim İçin Şarttır”

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından kurulan Piri Reis Üniversitesi’nin, esi adı Ankara olan ve şu an okulla aynı adı taşıyan eğitim gemisini satma kararı almasına ilk itiraz, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Müh. Feramuz Aşkın’dan geldi. Eğitim gemisinin bir denizcilik okulu için olmazsa olmaz olduğunu belirten Aşkın, “Dünyada gemisi olan az sayıda prestijli denizcilik üniversitesi bulunuyor. Gemi, üniversiteye de küresel anlamda değer katıyor” dedi.

Alternatifi yok

Polonya yapımı ropax tipi geminin teknik açıdan çok daha uzun yıllar hizmet vermeye müsait olduğunu belirten Aşkın, halen Türk Loydu klaslı geminin survey sürecinin tamamlanmasının mümkün olduğuna işaret eti. Zamanında Ankara ile beraber “eğitim gemisi olabilecek” Samsun gemisinin de satıldığını ve eğitim gemisinin alternatifinin kalmadığını belirten Aşkın, “Gemi üniversiteye alınmadan önce Denizciler A.Ş. tarafından ciddi yatırım yapılarak büyük ölçüde yenilenmişti. Piri Reis satın aldıktan sonra da eğitim güvertesi ve seminer salonları gibi ilave geliştirmeler yapıldı. Piri Reis gemisi, başta öğrenciler olmak üzere denizcilik camiamız için büyük bir kazanım iken bu olanağı kaybetmek doğru olmayacaktır” diye konuştu.

Staj için olmazsa olmazdır

Geminin 12 aylık zorunlu staj zorunluluğu bulunan denizcilik öğrencilerinin, özellikle ilk staja başlama yeri olarak çok iyi bir proje gemisi olduğunu dile getiren Aşkın, “Bu, basit bir kısa dönem stajı değildir. Bu gemide yapılan bir aylık bir staj dahi, ticari gemilerde yapılacak daha uzun süreli stajlara uyum açısından çok faydalıdır. Dahası bu gemi, sıradan bir staj gemisi değil eğitim gemisidir. Çok sayıda öğrenciye gruplar halinde temel bilgiler doğrudan uygulamalı olarak verilebilmektedir. Gemide aynı zamanda bir kamp ve kaynaşma ortamı da sağlanmaktadır” dedi.

İç kavgaya kurban gitmesin

2013 yılında geminin alınması için İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda (DTO) konunun tüm yönleriyle tartışıldığını hatırlatan Aşkın, “Geminin oybirliğiyle alınmasına karar verilmişti. Şu an ne oldu da satış kararı verildi. Umarım yaklaşan DTO seçimleri öncesi rekabetin getirdiği bir sorun yoktur” dedi.

19 Mayıs’ın simgesi oldu

Türkiye’de denizcilik öğrencilerinin halen ciddi staj sorunu yaşadığını ve Piri Reis Gemisi’nin sadece kendi üniversite öğrencilerine değil diğer üniversitelerin öğrencilerine de destek sağladığını dile getiren Aşkın, “Fayda maliyet açısından bakıldığında da üniversitenin gemisi çok büyük artı değerdir. 19 Mayıs 2019 tarihide bu gemi Samsun’a giderek ‘Bandırma Vapuru’ gibi manevi bir değer kazanmıştır. Tüm Türkiye o gün gemimizi gururla izlemiştir” diye konuştu. Aşkın, kamuoyunda gemisi olan üniversite imajı var iken, yeni bir gemi gündeme alınmadı ise vekamusal yararı çok büyük olan geminin elden çıkarılmasına ne gerek vardır diyerek geminin satış işlemin biran önce durdurulmasını istedi.