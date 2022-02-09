UNESCO Dünya Mirası Daimî Listesi Hazırlıkları TARKEM Ofisinde Gerçekleştirildi

Tarihi Kemeraltı çarşısı, Basmane, Kadifekale, Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri ile Eski Smyrna alanını kapsayan İzmir Tarihi Liman Kenti, adaylık çalışmaları kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulları oluşturulmuştu. Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 2. Toplantısını 08 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen ve İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığının, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesine yönelik alan yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmaları sürecine dair Alan Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Alan Yönetim Planı çalışmalarının tamamlanan ilk etabı, İkarya Danışmanlık firmasından proje koordinatörü Serdar Nizamoğlu’nun sunumuyla aktarıldı.

Alan yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, 2021 yılında yönetim planı hazırlıklarında önemli aşama kaydedildiğini ve bu süreçte planın İzmir’deki tüm kişi ve kurumlar tarafından sahiplenilmesi amacıyla çalışmaların geniş katılımla yürütülmeye devam edileceğini belirtti. Sayın Ediz, çalışmaların İzmir’in tamamını ilgilendiren ve tüm paydaşların katkı sunulması gereken bir çalışma olduğuna vurgu yaparken, Danışma Kurulu Başkanı Akın Ersoy sürecin kolay olmadığını ama azimle çalışmalara devam edildiğini ve başarıya ulaşacaklarına emin olduklarını aktardı. Çalışmalardan sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ise çalışmanın İzmir turizmi için çok değerli olduğunu belirtip, İzmir Valiliği olarak gerekli tüm katkıyı süreç boyunca sunacaklarını dile getirdi. 2022 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanacağını ve ayrıca yönetim planının uygulanabilir olması için alanın kullanıcısı olan kurum ve kişilerle görüşmelerin devam edeceğini belirtti.