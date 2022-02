Novakid’de çocuklar en etkili şekilde İngilizce öğreniyor

İngilizce öğrenmenin neredeyse zorunluluk olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Gerek sosyal anlamda gerekse iş dünyasında İngilizce hakimiyeti yüksek olan kişilerin ön plana çıktığı ve çok daha fazla fırsata sahip olduğu bir gerçek. İster bu grubun bir üyesi olun ister olmayın çocuklarınızın aktif bir şekilde İngilizce konuşmasını sağlamak ve onları bu doğrultuda yönlendirmek tamamen siz velilerin elinde. Belki bu düşünce uzun zamandır aklınızda ancak karşınıza içinize sinen bir İngilizce eğitim programı çıkmadı, belki de İngilizce kursu arayışına nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer öyleyse, gelin sizi çocuğunuzun geleceğini garanti altına alacak Novakid online İngilizce kursuyla tanıştıralım.

Novakid nedir?

Novakid 4-12 yaş arası çocuklara eğlenceli ve konuşma temelli derslerle İngilizce eğitimi veren bir online İngilizce kursudur. Novakid çocuklarınıza alışılagelmiş online İngilizce kursu anlayışının çok dışında ve ilerisinde bir İngilizce eğitimi sunar. Online İngilizce kursunun en büyük avantajlarından biri hiç kuşkusuz çocuklarınızın kendi odalarının konforunda, kendilerini rahat hissettikleri ortamdan derse katılmaları ve yolda zaman kaybetmemeleri. Fakat Novakid buna ek olarak yalnızca 4-12 grubu çocuklara hitap etmesiyle de fark yaratıyor.

Novakid online İngilizce kursunda dersler ve ders programları 4-12 grubu çocukların eğitimsel ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmiştir. Örneğin Novakid’de çocukların dikkat seviyeleri göz önünde bulundurularak 25 dakikalık küçük seanslar halinde işlenir. Böylece çocuklar dersleri yüksek motivasyonla ve aktif bir şekilde takip ederler. Novakid’in oyuna ve pratiğe dayanan eğitim anlayışı ise çocukları İngilizce eğitimleri sırasında eğlenceden mahrum bırakmaz ve bir sonraki dersleri için daha istekli olmalarını sağlar. Novakid’de ders programları eğlenceli ve oyuna dayalı olmalarının yanı sıra ‘basitten zora’ anlayışı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu da çocuklarınızın sahip oldukları dil becerilerine güven duymasını sağlayarak onları İngilizce konuşmak konusunda özgüvenli hale getirir. Novakid 4-12 yaş arası çocuklar için özel olarak oluşturulmuş eğitim programlarıyla dil öğrenimine son derece yatkın olan çocuklarınızın ana dil seviyesinde İngilizce konuşmasını hedefler.

Novakid aktif İngilizce anlayışını benimsiyor

Novakid tamamı ana dili İngilizce olan öğretmen kadrosuyla çocuklarınızın ilk ders gününden itibaren ders ortamında İngilizce’de iletişim kurmasına imkan tanır. Çocuğum daha ilk günden nasıl İngilizce konuşacak diye endişelenmeyin! Novakid’in ESL (English Second Language) sertifikalı uzman öğretmenleri her seviyeden ana dili İngilizce olmayan çocuklarla iletişim kurma ve onları aktif bir İngilizce konuşturmaya yönlendirebilecek yetkinliğe sahip. Eğitmenler, yabancı dil eğitiminde bilinen en etkili yöntemlerden biri olan Language Immersion anlayışıyla çocuklarla iletişim kurarlar. Böylece yalnızca dilbilgisi eğitimiyle sınırlı kalmayıp çocukların ihtiyaç duydukları ve diledikleri hemen her konuda kendilerini İngilizce ifade etmeleri üzerine yoğunlaşırlar.

Ayrıca tüm öğretmenler çocuklarınızın işlenen konulara olan hakimiyetini yakından takip ederek ihtiyaç duyulan durumlarda ekstra ders içi alıştırmalarla konu takviyesi ya da tekrarı yaparlar. Novakid’de çocuğunuzun bir konuyu tam olarak anlamadan ve aktif bir şekilde kullanmaya başlamadan yeni bir konuya geçilmesi söz konusu değildir.

Çocuğunuzun İngilizce eğitimini yakından takip edin

Novakid’in online İngilizce kurs sistemi gerek duyduğunuz durumlarda size çocuklarınızın derslerde öğrendikleri konuların ders notlarına, sunumlarına ve sonraki derslerde neler öğreneceklerine ulaşma imkanı tanır. Böylece çocuklarınızın yardıma ihtiyaç duydukları durumlarda İngilizce eğitimlerine dair bilgilere ulaşmak son derece kolaydır. Ayrıca çocuklarınızın derslerde öğrendikleri kelimeleri günlük hayatınıza entegre ederek siz de onların İngilizce öğrenmesine katkı sunabilirsiniz.

Diğer yandan eğitimde öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkisinin öneminin de farkında olan Novakid, sizlere online sistemi üzerinden uzman eğitmen kadrosuyla tanışma ve çocuğunuza en uygun öğretmeni seçme imkanı da sunar.