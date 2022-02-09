Türkiye’nin En hızlı Büyüyen 100 Şirketi Belli Oldu

TOBB, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirledi. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü. Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirket yer alırken ilk 100'de bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörlerinin ağırlıkta olduğu görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk sırayı alırken ilk 100'deki şirketler, Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdü.​

Şirketlerin 2017-2019 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçlarına göre, listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı sektörden şirket yer aldı. İlk 100'deki şirketlerin, Türkiye'den 13 kat daha hızlı büyüdüğü görüldü.

33’Ü İSTANBUL, 14,Ü ANKARA’DAN

En hızlı büyüyen şirketlerin 33'ü İstanbul'dan, 14'ü Ankara, 9'u ise İzmir'den çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk sırayı aldı. Ankara firması Türktem Bilişim İnşaat LTD. ŞTİ yüzde 2 bin 543 büyüme oranıyla ikinci, Antalya merkezli Finder Yangın Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş. ise üçüncü oldu.

Türkiye 100 listesinde 32 farklı sektöre ait şirket bulunurken en büyük yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu; makine ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izledi.

67 ŞİRKET DEVLET DESTEĞİ ALDI

Bu şirketlerin 2017-2019 arasında istihdamları yüzde 148 artarken yüzde 76'sının ihracat yaptığı belirtildi.

Ayrıca 67 şirketin en az bir kamusal destekten yararlandığı belirtti. En fazla yararlanılan kamusal destekler ise: Kısa Çalışma Ödeneği, kamu bankalarının destek paketleri, istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri oldu.

BAKAN MUŞ’TAN GİRİŞİMCİLİK VURGUSU

Törende konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşmasında girişimciliğin ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu belirterek, “Bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de ivme kazanmaktadır” dedi.

Bakan Muş şunları söyledi:

“Girişimci, mevcutla yetinmeyen, ufku geniş olan, toplumun ihtiyaç ve önceliklerini sezebilen, koşulları iyi okuyan, en yükseği hedefleyen ve aynı zamanda ileriyi görebilen kişidir.

Bugün burada ödül almaya hak kazanan, ülkemizin en hızlı büyüyen 100 şirketi, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış; yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyunculardır.