İngilizlerde Rus denizaltıları rahatsızlığı

Daily Telegraph gazetesinin İngiltere Silahlı Kuvvetleri’ndeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, İngiliz askerlerin Rusya’nın 636.3 ‘Varşavyanka’ projesi kapsamında ürettiği ‘süper sessiz’ dizel elektrikli denizaltılarının Kraliyet Donanması tarafından fark edilmeden ülkenin karasularına sızabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Rus denizaltılarının İngiliz Donanması’nın Kuzey Atlantik bölgesindeki hareketlerini takip edebildiğini ve sualtı iletişim kablolarına bağlanabildiğini, bunun Londra’nın güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu ifade etti.

Haberde ayrıca Varşavyanka denizaltılarının akustik sessizliği, hedefi tespit etme menzili ve hem su altındaki, hem de su üstündeki hedefleri imha etme kabiliyetleri sayesinde Kraliyet Donanması’nın amiral gemisi olan HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin çalışmalarına da engel olabileceği kaydedildi.

Askerlere göre Londra, ‘nükleer caydırıcılık eylemlerinin özgürlüğünü koruyabilmek’ için deniz kuvvetlerine ayrılan finans kaynaklarının arttırılması gerekiyor.

Askeri yetkili, “İngiltere Deniz Kuvvetleri’nin yeni komutanı güvenilir bir denizaltı savunması sağlamalı. Kendi alanımızın en iyileri olmalıyız” diye konuştu.

636.3 ‘Varşavyanka’ denizaltı projesi, üçüncü nesil denizaltı grubuna giriyor. 20 knot hız, 300 metre dalış derinliği ve 52 kişilik mürettebata sahip olan bu denizaltı grubu, 533 milimetre kalibreli torpido silahları (altı adet), mayınlar, saldırı Kalibr füze sistemleri taşıyor. Denizaltılar, düşmanların tespit edebileceği mesafenin 3-4 katı hızlı hedef tespiti yapabiliyor.

Denizaltının kendini gizleyebilmesinden dolayı, NATO tarafından bu projeye “kara delik” adı verildi.

Vira Haber