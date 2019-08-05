ABD Mısır’a teknik destek satışını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Mısır’a 554 milyon dolar tahmini maliyet ile çeşitli gemiler için devam eden teknik Destek (Follow-On Technical Support – FOTS) satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı 29 Temmuz’da Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı verdi.

Tahmini maliyeti 554 milyon dolar olan sözleşmede, FOTS kapsamında Oliver Hazard Perry (Türk Deniz Kuvvetleri’nde Gabya sınıfı olarak hizmet veriyor.) Sınıfı Fırkateynler, 25 ve 28 Metre Hızlı Devriye Gemileri (FPC), Hızlı Füze Gemileri (FMC) ve Kıyı Mayın Avcılarının (MHC) desteklenmesi için malzeme ve işçilik hizmetleri sağlanıyor.

Mühendislik Hizmetleri Desteği’nin ana yüklenicisi VSE Şirketi olacak ve ABD Hükümeti faaliyetleri Mısır için FOTS sağlayacak.

Vira Haber