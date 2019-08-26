İngiltere Körfez'e yeni bir savaş gemisi gönderdi

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre HMS Defender, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması’nın gemilerin güvenliğine yönelik Ortadoğu’daki çabalarına destek verecek.

İngiliz Savunma Bakanı, İngiltere’nin tehlikeyle karşı karşıya kaldığı her seferinde denizcilik özgürlüğünü korumak için hazır olduğunu belirtti.

Gemi, 12 Ağustos’ta “HMS Kent” gemisine takviye amacıyla Portsmouth limanından ayrıldı. İki gemi, yeni uluslararası deniz güvenliğini koruma misyonu çerçevesinde uluslararası ortaklarla çalışacak.

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı HMS Montrose’un bölgede olduğunu ve şimdiye kadar Hürmüz Boğazı’ndan 30 dan fazla geçiş yaptığını bildirdi.

Vira Haber