İngiltere, Suriye'ye denizaltı göndermedi

Bu yıl başında İngiltere Başbakanı Theresa May, kimyasal saldırı kullanıldığı bahanesiyle Suriye'ye saldırı gerçekleştirme talimatı verdi. İngiliz basınında ise, kruz füzeli denizaltıların saldırı için Akdeniz kıyılarına gittiği yazıldı. Ancak aslında İngiltere'nin elinde gönderilebilecek bir denizaltı olmadığından tek bir denizaltı bile bölgeye gitmedi.

Gazeteye konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak "Bölgede hiçbir şeyimiz yoktu" dedi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıya karşılık vermek isteyen İngiltere yönetiminin yeterli kaynağı yoktu. Ancak seçmenlerin eyleme geçmek için yola çıktığını hayal etmesi istendi.

Kaynak yetersizliğinin sebebi de savunma bütçesi üzerinde yıllardır değişen hükümetlerin yaptığı kesintiler. Kesintiler yüzünden İngiliz donanması olası tehlikelere hazırlanamamanın yanı sıra, NATO kapsamındaki günlük görevlerinin üstesinden güçlükle başa çıkabiliyor. Nitekim Soğuk Savaş sonunda ordudaki insan gücü sayısı 160 binken, 2010 yılında Başbakan David Cameron döneminde yapılan reformlar sonrasında bu sayı 78.500'ün altına indi.

Mevcut İngiltere hükümeti ise ordudaki asker sayısını 50 bin kişiye kadar düşürmeyi planlıyor. Böylece İngiliz ordusu, İtalya, İspanya ve Almanya ordularından daha küçük hale gelecek.

‘İNGİLİZ BİRLİKLERİ RUS GÜÇLERİNE KARŞI YETERSİZ KALACAK'

Öte yandan makalede NATO'nun ‘Rusya saldırganlığı' histerisine karşı Estonya sınırlarına konuşlandırdığı 800 İngiliz askerinden söz edildi. Makaleye göre, histerinin gerçekleşmesi durumunda İngiliz birlikleri Rus güçlerine karşı yetersiz kalacak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘kurbanı olacak.'

Makalede İngiliz ordusundaki askeri teçhizat miktarına da değinildi. 2017'de 67 Tornado bombardıman uçağından 21'i, 135 Eurofighter Typhoon savaş uçağından 43'ü çok kötü durumdaydı. Geçen yıl ABD'de yapılan tatbikatlar sırasında İngiltere ordusu silah yetersizliği nedeniyle en kötü sonuçları elde eden taraf oldu.

Makalede "Londra siyasi, ekonomik ve diplomatik sonuçları olan hırslarına dur demek istemiyorsa, askeri giderleri arttırmalı ve ordu üzerinden tasarruf yapmaya son verilmeli. Askeri gücü kaybetmek dünyadaki etkiyi kaybetmeye yol açıyor" uyarısı yapıldı.

Vira Haber