Teos’un dev balıklarına dev ödüller

Bu yıl yarışmada en büyük balık 190 kilo mavi kanat orkinos yakalayan BLUEFIN ekibi Turgut Konukoğlu, Hasan Yazıcı, Muhammed Şişman, Hilmi Akın oldu.

Türkiye’nin usta balıkçılarının ve ünlü iş adamlarının yarıştığı turnuvada, yine dev balıklar tutuldu. Balıklar büyük olunca ödüller de büyük oldu. Kategori birincileri Raja Ambat ve Cape Town seyahati kazandı. Sponsor hediyelerinin yanı sıra tüm finalistler Teos Marina’da yıllık sözleşmede %50 indirim kazandı.

Turnuvanın yaratıcıları ve yapımcıları, Murat İyriboz ile Elvio Pennetti’nin sunumuyla 2 gün boyunca denizde mücadele eden yarışmacılar tuttukları balıklarla sahneye çıktılar. En çok balık tutan ve en büyük balık kategorilerinde yarışan takımlar, halkın ilgiyle izlediği ödül töreninde alkışlarla karşılandılar.

Turkcell Platinum’un ana sponsor olduğu, Teos Marina’nın ev sahipliğini yaptığı organizasyonun diğer sponsorları, Mercedes-Benz Türk, Obelix Charters, Meridian Adventure Hidden Bay Teos, Camp David, Evinrude, Raymarine, Can-Am, Seadoo, Arvento, Northstar, Seakeeper, CMS, GoPro firmaları ve Seferihisar Belediyesi oldu.

4 gün boyunca sahada sponsor tanıtımları ve keyifli sunumlar halkın katılımına açık olarak yapıldı. Final günü ise tutulan balıklar bir kısmı sashimi (Japon usulü çiğ balık ) olarak, bir kısmı mangallarda pişirilerek mezeler eşliğinde herkese ikram edildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ MONACO’DAN GELEN EBİSU’YA

Turkcell Platinum Tuna Masters Teos’ta yakalanan dev balıkların ünü tüm dünyaya yayılınca, bu yıl yarışmaya Monaco’dan deniz yolu ile 2500 millik bir seyahat gerçekleştiren EBISU teknesi ekibi Serhat Yalçın, Patrice Garziglia ve Antoine Drochon, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yakala bırak da yapılan yarışmada, bu yıl ilk kez kullanılan dijital puantaj sistemindeki hata nedeniyle, kılıç balığı kategorisinde turnuva yasal sınırı olan 24 kg altındaki, salınması mecburi balıkların puanlamaması gerekirken, yanlış bir işlem yapıldı. BLUE RIBAND teknesinin 11kg’lık kılıç balığı yakala bırak yapması puan almaması gerekirken puan aldığı için, sahnede ödül aldı.

Ancak hakem heyetinin hatayı fark edip puanı düştüğünde, BLUE RIBAND teknesinin maalesef kazananlar arasına giremediği açıklandı. Bu durum en büyük balık ve toplam puanda birinci ödülünü etkilemese de, sahnede açıklanan finalistlerde ikinci ve üçüncülük sıralamasında değişiklik oldu. Hakem heyeti “Hata tamamen turnuva organizasyon ekibinin olup, verdiğimiz bu rahatsızlıktan dolayı çok üzgün olduğumuzu bildirir, tüm katılımcılardan özür dileriz” açıklaması yaptı.

EN BÜYÜK BALIK BLUEFIN EKİBİNDEN

En fazla balık kategorisinde WHALE RIDER ekibi Talip Altuğ Aksoy, Ünal Aygenoğlu, Hakan Tekinoğlu 106 kilo mavi kanat orkinos ile 3’üncü oldu. Ekip 2 bin TL para ödülü kazandı.

En fazla balık kategorisinde BLUE CAMELOT ekibi Marc Benmayor, Tolga Barış Akkaya, Cihan Cep, Emrah Erdoğan, Bahadır Tonguç, Süleyman Türkay 64,3 ve 44,1 kilo 2 mavi kanat orkinos ile 2’inci oldu. Ekip 3 bin TL para ödülü kazandı.

En fazla balık kategorisinde ALBATROS teknesi ekibi Erkan Sarı, Yakup Elbüken, Muhsin Parlak, Burak Parlak 143 kilo mavi kanat orkinos ile 1’inci oldu. Ekip 5 bin TL para ödülünün yanı sıra, 4 kişi 3 günlük Güney Afrika Cape Town’da yapılan “Tuna Masters Cape Town” balık turnuvasına katılım hakkı ve seyahat kazandı.

En büyük balığı yakalayan takım ise 190 kilo mavi kanat orkinos ile BLUEFIN teknesi ekibi Turgut Konukoğlu, Hasan Yazıcı, Muhammed Şişman, Hilmi Akın oldu. Ekip organizasyonun 5 bin TL para ödülü yanında, sponsorlardan Seakeeper firmasından 5 bin TL para ödülü, 4 kişi 4 gün Endonezya Raja Ambat’ta dalış seyahati kazandı.

Ödül töreninde Turgut Konukoğlu, yaptığı konuşmada büyük balığı kovalarken yarışan ekiplerin centilmence sahayı açtığını belirterek, “Oltayı ben tuttum ama aslında bu balığı hep birlikte yakaladık” diyerek rakiplerine teşekkür etti. 3’üncü yılındaki organizasyonda, sportif balıkçılık turnuvaları arasında Teos’un önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Vira Haber