Balıkçı kulübesiyle sürüklenen genç kurtarıldı

Endonezya'nın Sulawesi adasından olan Aldi Novel Adilang adlı 19 yaşındaki genç, ışıkla balık avlamak için kullanılan ve kıyıdan 125 km uzaklıkta bulunan 'rompong' adı verilen derme çatma kulübede ışıkların bakımından sorumluydu.

16 yaşından bu yana bu işi yapan gence her hafta işvereni olan şirket yemek, su ve yakıt gönderiyor karşılığında gencin tuttuğu balıkları alıyordu.

Ancak Aldi'nin Manado açıklarındaki kulübesinin deniz tabanına bağlı olan palamarları 14 Temmuz'da yaşanan fırtınada koptu. Genç motoru ya da küreği olmadan okyanusta sürüklenmeye başladı.

KIYAFETİYLE SÜZDÜĞÜ DENİZ SUYUNU İÇTİ

Birkaç günlük erzağı kalan Aldi'nin bu süre içinde yakaladığı balıkları kulübeden söktüğü tahtaları yakarak pişirdiği ve tuzunu azaltmak için kıyafetleriyle süzdüğü deniz suyunu içerek hayatta kaldığı açıklandı.

YAKININDAN GEÇEN 10'DAN FAZLA GEMİ YARDIM ETMEDİ

Japonya'nın Osaka kentindeki Endonezya Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamada 10 adet geminin gencin kulübesinin yanından geçtiği ancak ona yardımcı olmadığı belirtildi. Nihayet 49 gün sora 31 Ağustos'ta Panama bandıralı 'MV Arpeggio' adlı gemi genci Guam adası açıklarında kurtardı.

Jakarta Post'a konuşan Endonezyalı bir diplomat "Aldi ne zaman büyük bir gemi görse umutlandığını söyledi. Ancak 10'dan fazla gemi yakınından geçmesine rağmen hiçbiri onu görmedi ya da yardım etmedi" dedi.

Gencin 'MV Arpeggio' gemisine kıyafetlerini salladığı ancak mürettebatın kendisini görmemesi üzerine telsiz ile yardım istediği de açıklandı.

Vira Haber