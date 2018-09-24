U.N. Ro-Ro’da görev değişikliği

Jan Berslen Devrim, DFDS Akdeniz İş Birimi’nin Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Direktörü oldu. U.N. Ro-Ro’da Ağustos 2015’ten bu yana Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Jan Berslen Devrim, DFDS Akdeniz İş Birimi’nde Kıdemli Direktör olarak atandı.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümü mezunu olan Jan Berslen Devrim, kariyerine Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin Teknoloji Direktörü olarak başladı. Sonrasında Alışan Lojistik’te SECK-K/HSSE Direktörlüğü, Depo Operasyonları Direktörlüğü ve Operasyonlar Koordinatörlüğü (COO) görevlerinde bulunan Devrim, Ağustos 2015'de U.N. Ro-Ro’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Jan Berslen Devrim, U.N. Ro-Ro’nun DFDS tarafından satın alma sürecinin ardından, U.N. Ro-Ro’da Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Bilişim, lojistik, iş güvenliği ve emniyeti sistemleri, tehlikeli kimyasallar lojistiği konularında çeşitli projeler yürüten Jan Berslen Devrim’in yayınlanmış beş kitabı bulunmaktadır.

Devrim, son olarak Boğaziçi Üniversitesi MIS Master Programı’nı tamamlamıştır.

Vira Haber