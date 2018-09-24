Donanma kupası yat yarışları sona erdi

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yelken yarışması, Donanma Komutanlığının desteğiyle İstanbul Yelken Kulübünün organizesinde gerçekleştirildi. 30 teknenin katıldığı 5 kategoride yapılan yarışmanın startını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.

Yarışlarda 125 üstü teknelerde Murat Yavuz Can, 55-124 arası teknelerde Ahmet Köroğlu, 20-54 arası teknelerde Genco Sindel, 1,980-1,019 teknelerde Mehmet Şahin Akın, 0979 ve altındaki teknelerde Onur Özçetin yarışmayı birincilikle tamamladı.

Vira Haber