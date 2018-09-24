İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. SU SPORLARI

  3. Donanma kupası yat yarışları sona erdi
Donanma kupası yat yarışları sona erdi

Donanma kupası yat yarışları sona erdi

Donanma Komutanlığı'nın destekleriyle İstanbul Yelken Kulübünün organizasyonunda gerçekleştirilen Donanma Kupası 58. yıl yat yarışları sona erdi.

A+A-

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yelken yarışması, Donanma Komutanlığının desteğiyle İstanbul Yelken Kulübünün organizesinde gerçekleştirildi. 30 teknenin katıldığı 5 kategoride yapılan yarışmanın startını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.

Yarışlarda 125 üstü teknelerde Murat Yavuz Can, 55-124 arası teknelerde Ahmet Köroğlu, 20-54 arası teknelerde Genco Sindel, 1,980-1,019 teknelerde Mehmet Şahin Akın, 0979 ve altındaki teknelerde Onur Özçetin yarışmayı birincilikle tamamladı.

Vira Haber

 

Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.