Donanma kupası yat yarışları sona erdi
Donanma Komutanlığı'nın destekleriyle İstanbul Yelken Kulübünün organizasyonunda gerçekleştirilen Donanma Kupası 58. yıl yat yarışları sona erdi.
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Geleneksel olarak her yıl düzenlenen yelken yarışması, Donanma Komutanlığının desteğiyle İstanbul Yelken Kulübünün organizesinde gerçekleştirildi. 30 teknenin katıldığı 5 kategoride yapılan yarışmanın startını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu verdi.
Yarışlarda 125 üstü teknelerde Murat Yavuz Can, 55-124 arası teknelerde Ahmet Köroğlu, 20-54 arası teknelerde Genco Sindel, 1,980-1,019 teknelerde Mehmet Şahin Akın, 0979 ve altındaki teknelerde Onur Özçetin yarışmayı birincilikle tamamladı.
Vira Haber
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Etiketler : Donanma Komutanlığı, İstanbul Yelken Kulübü, yarış, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, tekne
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