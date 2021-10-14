İngiltere'de nakliye krizi: Limanda konteynerler birikiyor

Danimarkalı konteyner şirketi Maersk'ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin toplam konteyner ticaretinin yüzde 36’sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynerler nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şirkete ait büyük kargo gemilerinin Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirildiği, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getirildiği belirtildi.

Nakliye aracı sürücülerinin sayısı yetersiz

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Vira Haber