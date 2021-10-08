12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran deniz taşımacılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için atılacak önemli adımların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sosyolojik bir sorunumuz var, oradan başlamalıyız. Gemi adamlarımız 1,5 yıldır gemilerinde, gitmek veya ayrılmak için bekliyor, büyük bir sorun yaşıyorlar. Bu dünyanın bir sorunu, sadece taşımacılığın değil... Salgında bu kadar emek sarf eden insanlar maalesef evlerine gidemiyorlar. Derhal hükümetler nezdinde bu işe bir çare bulunmalı. Yoksa bu işin sürdürülebilirliği sorun olarak karşımıza çıkacak.

Deniz taşımacılığının geliştirilmesi için sorunların olduğu yere müdahale edilmeli. Salgında gördük ki insan gücüne dayalı limanlarda ya da nakliyelerde ciddi sorunlar yaşanıyor. İş gücü hastalıkla azaldı veya gemiler uzun süre bekletildi. Konteynerin bir ülkeye girdikten sonra çıkışı için geçen sürenin uzaması süreçleri aksattı. İnsan gücüne alternatif çözümler üretmek gerekiyor. Konteynerin kara yolu değil de, belki demir yoluyla ya da otonom lokomotiflerle nakliyesi yapılabilir. Daha az insan gücüyle çalışan gemilerle bu sorunlar çözülebilir. Daha inovatif olarak denizcilikte otonom gemiler, uzaktan kumandalı araçlar deneme safhasında olmakla birlikte şu anda küresel olaylardan daha az etkilenen çözümler geliştirilebilir. Çünkü dünya çok küçüldü ama mal hareketi çok arttı. Eskiden birbirine yakın ülkeler alışveriş yaparken şimdi dünyanın iki ucundaki ülkeler de yapıyor. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için daha yeni teknolojiler gerekiyor."

Vira Haber