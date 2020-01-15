İnternet ve elektrik yok iş başvurusu çok

İrlanda'nın Great Blasket adasındaki 21 kişi kapasiteli bir pansiyonun sahibi, Twitter'dan bir iş alanı paylaştı ve ilana başvuracak kişilerin sadece iki arkadaş ya da çift olması gerektiği şartını koştu. İlanda, işe alınacak kişilerin pansiyonu Nisan ve Ekim ayları arasında işleteceği ifade edildi. İş ilanında maaş belirtilmezken, yalnızca 'ateş, mum, soba, yaban hayatı ve doğa' vaadedildi.

İlana Güney Afrika ve Alaska'dan bile başvurular yapıldı. İrlanda'nın batı ucunda yer alan adanın misafirleri, burada ortalama bir gece kalıyor. Su, elektrik olmadığı için ocakta kaynatılıyor, küçük bir rüzgar türbininden elde edilen elektrik ise sadece bir cep telefonunu şarj etmeye olanak sağlıyor.

Adada geçtiğimiz yıl söz konusu pozisyonda çalışan ve yaşayan çift, yiyeceklerini sadece gaz sobasında pişirdiklerini, malzemelerini ise ana karadan sağladıklarını belirtiyor.

Yerleşimin yüz yıllarca sürdüğü ada, şu an terk edilmiş durumda. Adanın son sakini, 1953'te ayrılmış. Bunun, adaya ulaşımın yalnızca botla sağlanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Vira Haber