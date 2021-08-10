İran İsrail'in denizaltıyla gizlice Kızıldeniz'e geçtiğini iddia etti

İran basını, İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığını ileri sürdü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"in haberine göre, 4 Ağustos'ta "gizli şekilde" Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı.

Denizaltıya eskortluk eden 2 muhrip İsrail gemisinin de Süveyş Kanalı'nı geçtiği iddia edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkesine yönelik tehditleriyle ilgili şunları kaydetti:

"YANLIŞ BİR HAREKETLERİNİ BEKLİYORUZ"

"Siyonist rejimin yöneticilerinden birinin sözleri, bazılarında böyle bir düşünce (İsrail'in İran'a saldıracağı) oluşturmuş olabilir. Ancak hakikat şu ki; Siyonist rejimi yok etmek için yanlış bir hareketlerini bekliyoruz."

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz, diğeri Rumen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran ise suçlamaları reddetmişti.

"BU İŞ BİTTİ"

İsrail Başbakanı Bennett 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek "Bütün Orta Doğu'yu ateşe verirken Tahran'da sakince oturamazlar. Bu iş bitti." demişti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Gantz'ın 6 Ağustos'taki telefon görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edileceği belirtilmişti.

Vira Haber