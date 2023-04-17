İran, "Kaçak Akaryakıt Taşıyan" Bir Gemiyi Alıkoydu

İranın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Buşehr eyaleti Başsavcısı Mehdi Mehrangiz, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Gemide yaklaşık 1 milyon 450 bin litre kaçak dizel yakıt ele geçirildiğini aktaran İranlı yetkili, gemideki 10 kişilik mürettebatın da gözaltına alındığını kaydetti.

Mehrangiz, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve gözaltına alınan mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi de geminin varış noktasının Basra Körfezi ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Vira Haber