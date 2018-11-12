İran ordusu petrol tankerleri için harekete geçti
İran Ordusu adına açıklama yapan komutan Mahmud Musavi, silahlı kuvvetlerin İran petrol tankerlerini herhangi bir tehdide karşı koruyacağını söyledi.
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İran ordusu, silahlı kuvvetlerin İran petrol tankerlerini her türlü tehdide karşı korumaya hazır olduğunu açıkladı.
İran ordusundan Mahmud Musevi, yaptığı açıklamada, petrol tankerlerine yönelik herhangi bir tehdide karşı İran ordusunun hazır olduğunu belirtti.
ISNA'nın haberine göre İran Ordusu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi, "İran Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi, bugün de petrol tankerlerimize karşı bir tehdit olması durumunda hazırdır ve deniz yolunu da kullanmaya devam edebilir" açıklamasında bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : İran, abd, yaptırm, tanker, Mahmud Musavi, İran Silahlı Kuvvetleri
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