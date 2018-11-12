Şirket, eski bir sanayi sitesini turizme ve araştırmalara yönelik zengin bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla Bahamalı çevre uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. 360 derecelik okyanus manzarası ve muhteşem plajlara ek, Ocean Cay barları, restoranları, ikonik deniz feneri ve çok daha fazlası ile otantik bir Bahama deneyimi sunacak.

Ocean Cay MSC Marine Reserve'in ilk misafirlerini ağırlamasına sadece bir yıl kala, MSC Cruises, ilk ağaçların dikilmesi ile adanın dönüştürülmesinde önemli bir mesafe daha kat etti. Ocean Cay MSC Marine Reserve projesi ile MSC Cruises, kum çıkarmak için kullanılan eski bir endüstri bölgesini, bölgesel ekosistemle uyum içinde olacak şekilde sadece MSC Cruises misafirlerine ayrılan, zengin bir deniz rezervine ve özel bir adaya dönüştürüyor. 360 derecelik ufuk manzarası, kristal mavi suları ve görkemli beyaz kumlu plajları ile bu cennet ada MSC Cruises Karayipler güzergahında unutulmaz önemli bir durak noktası olacak.

MSC Cruises'in Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, Adanın dönüşümünde son aşamaya gelindiğinin göstergesi olarak düzenlenen ağaç dikme töreni sonrasında şunları söyledi: “Bu inanılmaz projede durmadan çalışmakta olan ekiple birlikte adada bir araya gelmek ve vizyonumuzun nasıl şekillenmeye başladığını görmek çok özel bir an. Kelimeler, adamızın inanılmaz doğal güzelliğini anlatmaya yetmiyor. Adada kendinizle baş başa kaldığınızda, ufukta hiçbir şey olmadan güzel bir okyanusla çevrelendiğinizde, burada gerçekten ne yapmakta olduğumuzu anlayabileceksiniz. Karayipler'de özel bir ada deneyimi yaşatacak, yeni standartlar oluşturacak olan bu muhteşem yere, bu eşsiz ada ve hayata bir yıl içinde ilk misafirlerimizi ağırlayacak olmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. ”

Peyzaj çalışmalarının sürdüğü adada 75.000'den fazla yerli çalı ve bitki dikilecek ayrıca Karayip’e özgü 60'tan fazla ağaç, çimen, çiçek ve çalı türü ile yemyeşil tropikal bir ortam yaratılacak. Barlar ve restoranların, ayrıca adada yaşayacak olan personel ve çalışanlar için yapılacak olan konutların da içinde olduğu 100'den fazla çevre dostu yapı üzerindeki çalışmalar çok yakında başlayacak. Adanın ikonik bir simgesi ve akşam eğlencelerinin merkezi olacak deniz fenerindeki çalışmalara da kısa süre içinde başlanacak.

Tüm bunların yanı sıra, tesisin enfes okyanus erişimi, ada deneyiminin kuşkusuz öne çıktığı bir özellik olarak dikkat çekecek. MSC Cruises, pek yakında çok çeşitli ve canlı deniz hayatının yeniden hayat bulacağı adanın etrafındaki deniz tabanının tekrar canlandırılması ile ilgili de bir çalışma yürütüyor.

Bir sene içinde misafirler, adayı çevreleyen ılık sığ sularda yüzerek, şnorkelli ve tüplü dalış yaparak ya da çevredeki ıssız koylardan birine tekne gezisi düzenleyerek okyanusu tüm doğal ihtişamıyla keşfetme fırsatına sahip olacaklar.

Vago sözlerini şöyle sürdürdü “Bu bölgede genelde çok etkin olan deniz yaşamının geri döndüğünü zaten görüyoruz. Çok sayıda ıstakoz, deniz kabuklusu, vatoz ve diğer balık türlerine rastlıyoruz ve işi bitirdiğimizde, adanın etrafındaki sular yine hayatla, yeni mercanlarla dolup taşacak.

Böylesine zengin deniz mirasına sahip bir şirket olarak, okyanusların korunması bizim için en öncelikli, önemli unsurdur ve bu küçük cennet parçasını koruyarak misafirlerimizin de bunu deneyimlemesi bu anlamda harika bir fırsat. ”

Adanın temizliği sırasında, 500 tondan fazla eski endüstriyel atık ve hurda metal çıkarıldı, son aşamada yapılacak sualtı atık temizliğine ise başlamak üzere. Sağlam bir temel oluşturmak amacıyla 500.000 tondan fazla kum ve toprak taşınarak adanın şekillendirilmesi için de bazı çalışmalar yapıldı. Ailelerin dinlenmesi için eğlenceli bir alan oluşturmak amacıyla ise adanın merkezinde sığ bir su lagünü yapılacak. Ada, her biri farklı bir karakter ve ortamı olan, dünya standartlarında sekiz farklı sahile sahip olacak. Plajları ise sadece çarpıcı beyaz renkleriyle değil, suyun pH seviyelerini koruyarak mercan resiflerinin büyümesinde önemli bir rol de oynayan aragonit kumuyla şekillendirilecek.

Korunaklı bir cennet oluşturma ve adanın etrafındaki doğal mercanları yeniden canlandırma çabasında olan MSC Cruises, en iyi uygulama örneklerinin icra edilmesini sağlamak için çevre denetçileri, Bahamalı çevre uzmanları ve diğer kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Ocean Cay üzerinde, iklim değişikliğine dayanıklı mercan araştırması yapacak ve benzer ada habitatları için de bilgiler üretmede umut vaat eden deniz laboratuvarı için de planlar devam ediyor.

Ocean Cay MSC Marine Reserve projesi, uzun vadede hem çevre hem de Bahamalar halkı üzerinde olumlu etkiler yaratması için geliştirilmektedir. MSC Cruises, her yerde mümkün olduğunca yerel malzemeler tedarik etme yoluna gitmektedir ve proje sonuna kadar ada inşaatında 400'e yakın Bahamalı personel doğrudan istihdam edilmiş olacaktır. Ayrıca adada, yönetim işlerinde, teknik personel ve ada hizmetlisi olarak, cankurtaran ve kurtarma dalgıcı pozisyonunda bir dizi farklı görevi kapsayan kalıcı operasyonel işlerde Bahamalı personel istihdam edilecektir . MSC Cruises Ocean Cay'ı eski güzelliğine kavuşturup bu bölgenin eşsiz güzelliğine uyumlandırmakla, Bahamalar'ın halihazırda dünya çapındaki “mutlaka görülmesi gereken turistik yer” olarak yarattığı olumlu imajını da geliştirmeyi umut etmektedir.

Ocean Cay MSC Marine Reserve, farklı zamanlarda adaya uğrayacak dört gemi seferiyle Kasım 2019'da hizmete açılacak.

Vira Haber