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Çeşme’de yelkenler çocuklar için açıldı

Çeşme’de yelkenler çocuklar için açıldı

EAYK - Çeşme Marina tarafından düzenlenen İzmir Güz Trofesi 2. Ayak yarışları, Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı (BUVAK) katkılarıyla Çeşme Marina’dan gerçekleştirildi. Yarışın bir sürprizi de Sakın adasından yarışa katılan Yunanlı Code Zero teknesiydi.

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34 teknenin kayıt verdiği 2. ayağın ilk günü, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. Ölüm Yıldönümü kapsamında yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Brifing ardından tekneler planlanan 2 yarışı gerçekleştirmek için denize açıldı. 12-15 knot rüzgar altında 2 keyifli yarış gerçekleştirildi.

Yarışın ikinci günü, güneşli güzel bir havada başladı. Brifing sonrasında denize açılan tekneler, 9-12 knot rüzgar altında coğrafi rota yarışını başarıyla tamamladılar. Yarış sonrasında Marina Yacht Club’te BUVAK’ın katkılarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlar kupalarına kavuştu.

Ödül töreninde konuşma yapan BUVAK Başkanı Ülkü Belkıs Karlı, her sene sonbahar trofesinde yarışçılar ile beraber olmaktan mutluluk duyduklarını ve bunu daha uzun yıllar devam ettireceklerini belirtti. Ayrıca tüm yelken severlere ve yarışçılara destekleri için teşekkürlerini iletti. Ödül töreninde; IRC 1’de Code Zero, IRC 2’de LADIES FIRST, IRC 3’de YUNUS MARİN-CYGNUS, IRC 4’de ÇEŞME MARİNA VENTUS, IRC’5 de FERMER ve Destek Sınıfında ORCHESTRA’ya birincilik kupaları verildi.

2018 İzmir Güz Trofesi’nin 3. ve son ayak yarışları, 15-16 Aralık tarihinde Çeşme Marina’da yapılacak.

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Vira Haber

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