İTÜ DEFAMED’den Tahir Sarıoğlu anısına  koru

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Ayça Çelebi, İzmir Şube Başkan Yardımcısı Ali Burçin Eke ve mezunlar Çeşme-Çiftlikköy ağaçlandırma sahasında oluşturdukları 100 fidanlık sakız korusunu ziyaret ederek alanda fidan dikti.

Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahasında oluşturulan 500 fidanlık DEFAMED İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Korusu ve mezunlardan merhum Kaptan Tahir Sarıoğlu anısına oluşturulan 500 fidanlık koruyu ziyaret eden İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Vakıf Başkanı İlker Meşe, mezunlar, Vakıf üyeleri ve Sarıoğlu Ailesi fidanları toprakla buluşturdu.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahası ve Çeşme-Çiftlikköy sakız ağaçlandırmasındaİzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençol, doğaya katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Vira Haber