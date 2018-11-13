KCC Deniz Endüstriyel ve Ağır Sanayi Boyaları açıklama

Anılan sözleşme ile şirketimiz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, “Deniz, Endüstri ve Ağır Sanayi Boyalarında” münhasır satıcı(tek satıcı) olarak tayin edilmiş ve aynı zamanda Türk Firmaları’nın yurtdışı teslim ve projelerinde sorumlu ve yetkili olarak atanmıştır ve bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren bugüne kadar, şirketimizin pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri ile, KCC ürünlerinin pazar payı anılan bölgelerde sıfırdan %18 seviyelerine yükseltilmiştir.

KCC Boya Sanayi ve Ticaret Ltd Şirketi tarafından son zamanlarda artan bir şekilde hukuka ve sözleşmeye aykırı olarak şirketimize bir takım haksız işlemler yapılmıştır. Bu haksız işlemler yargıya da tarafımızdan intikal etmiştir.

Bununla birlikte, şirketimiz ve ortakları ile ilgili olarak denizcilik camiasında bazı gerçek dışı söylentilerin de çıkartıldığı görülmektedir. Tamamı gerçekdışı olan bu söylentilerin kaynakları tarafımızca malumdur.

Bu sebeple şirketimiz ve ortakları hakkında çıkartılan olumsuz söylentilerin tamamının gerçek dışı olduğunu, haksız rekabet ve suç teşkil eden bu söylentilerle ilgili olarak gerekli şikayetlerin yapılacağını, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KCC DENİZ ENDÜSTRİYEL ve AĞIR SANAYİ BOYALARI TİC. LTD. ŞTİ.

Vira Haber