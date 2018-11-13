“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" protokol törenine Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan katıldı. İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İBTAV Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Engin Tuncer, Rıdvan Duran, Ahmet Selim Köroğlu ve ilgili üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında yapılacak etkinlikler için PRÜ ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında protokol imzalandı.







Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin’i son 4 senedir yakından tanıma ve fikirlerinden yararlanma şansına sahip oldum. Piri Reis Üniversitesi olarak kendisinin duayen hale geldiği, özellikle denizcilik ve Piri Reis hakkında bize görev düşüyor. 2019 yılı genelinde olduğu kadar özellikle Denizcilik ve Kabotaj gün ve haftasında işbirliği ile konferans ve yarışmalar düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca Burada Hocamızın Müze ve Kütüphanesinin bulunduğu ortamda ‘nasıl bir denizcilik simülatörü gelenlerin kullanımına sunulabilir’ çalışma yapacağız. Tüm çalışmalardaki öncülüğünden dolayı Sayın Çetinkaya, Sayın Erdoğan, Sayın Aslan ve tüm Vakıf yöneticileri ve katılımcı Rektörlere teşekkür ediyoruz.”



İşte o protokol maddeleri



• Protokol kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından yıl boyunca aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilecektir..

• 1 Temmuz 2019 Denizcilik Bayramı günü veya haftasında “Denizcilik Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin” konferansı düzenlemek.

• İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi veya Ursula Sezgin İhtisas Kütüphanesinin bulunduğu binada uygun bir denizcilik simülatör sistemi kurulması yönünde çalışmalar yapmak.

• Yıl kapsamında her seviyeden öğrenciye açık olmak üzere Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları üzerine yarışma tertip etmek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için bir tören düzenlemek.

• Yıl içerisinde üniversitenin resmi internet sayfasında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları ve İslam Bilim Tarihi hakkında paylaşımlarda bulunmak.

• Yıl kapsamında Üniversite bünyesinde bulunan bir mekâna veya alana Prof. Dr. Fuat Sezgin ismini vermek.

• Yıl kapsamında üniversitenin varsa akademik dergilerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin özel sayısının çıkarılmasını organize etmek.

• Yıl kapsamında Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin görebileceği alanlara İslam Bilim Tarihi’nde iz bırakmış bilim insanları ile ilgili görsellerin asılması.

• Yıl kapsamında İstanbul’da bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne öğrencilere yönelik geziler düzenlemek.

• Her türlü yarışma, seminer, yayın vb. etkinliğin zamanı, konusu, katılımcısı ve sair tüm özellikleri için “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlik koordinatörlük görevini yürüten Kırıkkale Üniversitesi’ne bilgi vermek ve karşılıklı istişare ile etkinlik takvimi oluşturmak.

Vira Haber