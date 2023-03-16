İran, Rusya ve Çin Ortak Deniz Kuvvetleri Tatbikatı Başladı
İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek ortak tatbikatı başladı.
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görüntülü paylaşımında, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 5 gün süreceği duyuruldu.
Dün başlayan tatbikata İran tarafından ordu ve Devrim Muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri unsurlarının katılacağı belirtildi.
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Etiketler : iran, rusya, çin, tatbikat, deniz kuvvetleri
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