İrlanda eriyen ilk buzulu için anıt dikti

İklim değişikliği ve küresel ısınma, hem insanlığın hem de dünyadaki canlıların varlığını tehdit eden en büyük unsurlar arasında yer alıyor ve bu tehditlerin ciddiyeti de her geçen sene artmaya devam ediyor.

Webtekno'nun aktardığına göre bilim insanları, iklim değişikliği sebebiyle 2014 yılında eridiği için buzul statüsünü kaybeden Okjökull buzuluna veda etti.

Okjökull için bir anıt yapan bilim insanları, anıtın üstüne İngilizce ve İzlandaca, "Okjökull, buzul statüsünü kaybeden ilk İzlanda buzulu. Önümüzdeki 200 yılda, tüm buzullarımızın aynı yolu izlemesi bekleniyor. Bu anıt, ne olduğunu bildiğimizi ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmektir. Yaptığımızı sadece sen biliyorsun" yazarak veda etti.

Vira Haber