Galataport’ta geri sayım başladı

Şehir merkezindeki hinterlandında 2 müze ve 14 bin metrekarelik rekreasyon alanını bir araya getiren dünyanın ilk projelerinden Galataport’un rakibi ise Avrupa’nın en büyük limanı Barselona.

250 perakende ve yeme-içme noktası, 43 bin metrekarelik ofis alanları ile spor ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı Galataport’un 4 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’nin vitrini İstanbul, yeni destinasyonlarla çeşitleniyor. İstanbul Havalimanı ile havacılıkta dünya çapında bir esere kavuşan şehir, şimdi de Galataport ile benzer güzelliğe denizcilikte kavuşmak üzere geri sayıma başladı.Galataport İstanbul, liman operasyonlarının verimliliğini artırmak, global standartlarda bir kruvaziyer terminali ve dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinden biri ile birlikte kafe, restoran ve mağazalardan oluşacak bu projeyi geliştirmek amacıyla kuruldu. Proje, 1.5 milyar Euro’luk yatırımla, Boğaz’ın en güzel yerinde 1.2 kilometreye sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında.

Galataport, bir liman sahası olmanın yanı sıra İstanbul’da her kesimden ziyaretçiye açık yeni bir yaşam alanı olacak. İstanbul, Galataport ile Karaköy doğal dokusunda, kültür-sanat merkezlerinin, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların, ofislerin yer alacağı önemli bir bölgeye kavuşacak. Kruvaziyer limanı için öngörülen açılış tarihi Mart 2020. 5 Nisan 2020’de de ilk geminin karşılanması planlanıyor. alanlar Mayıs 2020’de, otel ise 2020’nin sonunda açılacak.

İstanbul’u dünya limanlarıyla yarıştıracak projenin detaylarını, Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları CEO’su Erdem Tavas ile birlikte Proje Geliştirme, Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak ve Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan,İstanbul Ticaret’e anlattı:

Projede yer alacak ayrıcalıklar neler?

Hedefimiz; İstanbul’un tarihi limanını,bir yandan dünya standartlarında kruvaziyer limanına ve yeni bir destinasyona dönüştürürken, diğer yandan yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan bu sahil şeridinin erişime açılması.Bunu yapabilmek için terminali,dünyada eşine rastlanmayan özel bir sistem ile kurguluyoruz ve yerin altına alıyoruz.Gümrüklü alan, dünyada ilk olarak 3 metrelik özel bir kapak sistemi ile sahanın geri kalanından ayrışıyor.Yeni terminal, 20 bin metrekarede kurgulanıyor. Tamamlandığında rıhtıma aynı anda 3 büyük gemi bağlanabilecek. Bu şekilde günde 15 bin yolcuya hizmet verilecek. Yazılım programı sayesinde gemi firmalarının rezervasyonlarını düzenli olarak kayda alıp rıhtımımızı kullanacağız.

7/24 YAŞAM MERKEZİ

Kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez oluşuyor. Bu alan İstanbul’un ilk müze meydanı olmakla birlikte, sene boyunca özel bir etkinlik planlamasıyla sürekli yaşayan alan olacak. Barındırdığı yerli ve yabancı birçok butik ile tasarımın, zengin yeme-içme seçkisi ile gastronominin buluşma noktasını şekillendiriyoruz. Projenin yaklaşık yüzde 35’i gastronomiye ayrıldı. Galataport, ziyaretçilerine kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden dinlenmeye kadar geniş yelpaze sunan ve 7/24 yaşayacakalan olacak.Projenin yeme-içme ve perakende alanları, Karaköy tarafında restore edilecek Paket Postanesi binasında ve yeniden Karaköy dokusuna uygun olarak inşa edilecek Salıpazarı tarafında bulunuyor.

Proje kapsamında planlanan perakende ve yeme-içme noktası toplamı yaklaşık 250 adet. Alışveriş ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan yaklaşık 52 bin metrekare. Ofis alanları ise Salıpazarı bölümünde yer alıyor ve yaklaşık 43 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip. Ayrıca proje bünyesinde tarihi binaların restore edilmesi ile geliştirilen 177 odalı otel de yer alıyor. 1928’de kurulan ve dünyada sadece 10 oteli bulunan Hong Kong menşeli Peninsula Grubu, İstanbul’da tarihi yarımadanın karşısında yeni otelini açacak. 150 milyon Euro’luk Peninsula hem yatırımcı hem de işletmeci olarak İstanbul projesiyle Galataport’a ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacak.

25 MİLYON ZİYARETÇİ

Liman açıldıktan sonra günlük cruise ve turist sayısı ne olacak?

Yıl içinde mürettebat dahil 1.5 milyon yolcuya hizmet verecek. Tesis toplamında 7 milyon yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Projeye beklenen yıllık ziyaretçi sayısı ise 25 milyon düzeyinde. Galataport İstanbul, stratejik konumu itibariyle birçok kruvaziyer bölgesini besliyor. Rotalara İstanbul eklenerek Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi birkaç coğrafi bölgeye ulaşım sağlanacak.

Karayolu araç trafiğine dair bir öneriniz var mı?

Planlamalarımızı trafik yoğunluğunu minimize edecek şekilde kurguluyoruz. Projemiz toplu taşıma açısından avantajlı konumda. Toplu taşımanın daha etkin hale getirilmesi için gerekli otoriteler ile görüşüyoruz. Projemizdeki 2 bin 300 araçlık kapalı otopark ile bölgenin park sorununa çözüm bulmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kruvaziyer gemileri yanaştığı zaman oluşacak otobüs ve taksi kargaşasına da terminal operasyonundaki gibi araç sirkülasyonunu zemin altına alarak çözüm getirmeyi planlıyoruz.

LÜKS GEMİLERİN LİMANI

Kruvaziyer liman gelirinin İstanbul ekonomisine katkısından bahseder misiniz?

Gemi firmaları 1 yıl öncesinde planlamalara başlıyor. 2020 rezervasyonları hız kazanıyor. Gelmeyi planlayan firmaların uyruğu çok çeşitli. Amerikalı, Avrupalı ve İngiliz gemi firmaları rotalarına Türkiye’yi ve İstanbul’u eklediler. 2020’de İstanbul Limanı’na rezervasyon yapan gemi firmaları arasında, dünyanın en büyük iki gemi firması olan Carnival Corporation ve Royal Caribbean Cruises başta olmak üzere Celebrity Cruises, Azamara, Viking Cruises, Holland America Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Celestyal Cruises, Le Ponant, Silversea Cruises, Fred Olsen Cruises, Marella Cruises ve Wind Star Cruises bulunuyor.

Rezervasyonların çoğu indi-bindi. Çünkü bu gemilerin şehirdeki konaklamaya ve diğer alanlara etkisi olumlu. Buradan inen yolcular uçaklarına kadar olan sürede konaklayacak otellere ihtiyaç duyarlar ki bu, kazan-kazan durumu yaratacak. ‘Ana liman’ konumundaki limanlar, şehir ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak.Liman sahasının hayata geçmesinin ardından planlama kapsamındaki kruvaziyer terminalinin, kafelerin ve restoranların, mağazaların, otel ve yüksek kapasitedeki otoparkın açılmasıyla birlikte 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

İşte projenin ‘ilk’leri

*İstanbul, Galataport ile Karaköy doğal dokusunda, kültür-sanat merkezlerinin, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, seçkin bir otel zincirinin, farklı segmentlere hitap eden markaların, kafelerin, restoranların, ofis alanlarının yer alacağı, turistlerin ve İstanbulluların bir arada olacağı önemli bir bölgeye kavuşacak.

*Eski terminalin kapasitesi 4 katı büyüklüğüne çıktı. Modern bir havalimanı terminalinde ne varsa burada sağlanacak.

*Liman sahasının arkasında 2 müze ve 14 bin metrekarelik rekreasyon alanının şehrin ­­merkezi olması, tüm bu unsurların bir araya getirildiği proje olması, bir ilk. Dünyada farklı liman projeleri var, ancak hepsinin bir arada olduğu bu kadar büyük alanda yer alan bir dönüşüm projesi ilk.

*İstanbul Modern’in yeni müzesi de müze mimarı Renzo Piano tarafından tasarlanıyor. Mimar Sinan Üniversitesi de çok özel bir müzeye imza atıyor; koleksiyonlarındaki 11 bin parça Türkiye’nin en büyük çağdaş sanat resim koleksiyonunun 3 bin adedi ilk olarak İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde sergilenecek.

*Sahadaki tarihi yapılar, özel tekniklerle restore edilecek. 14 bin metrekarelik meydanın ortasındaki saat kulesi, yere batık ve yan yatmış vaziyetteydi, günümüze kazandırıldı.

*Türkiye’deki en büyük diyafram duvar imalatı da bu limanda yapılıyor. Boğazın kenarında dev bir havuz oluşuyor ve onun içinde inşaat yapılıyor.

*Otobüs-taksi trafiği, bavul operasyonu yer altına alınacak.

*Liman, 12 ay kullanılabilen bir liman olarak tanıtılacak. Kışın gelen gemilere indirim sağlanacak. Her ay tercih edilecek bir liman olacak.

Vira Haber