Ereğli Gümrük Kapısı'na ilk kuru yük gemisi geldi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş, Ereğli Gümrük Kapısı'na gelen ilk geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu söyledi.

İlçede gümrük kapısının oluşmasının ardından Rusya'nın Rostov-on-Don Limanı'ndan hareket eden "MV Aleksey Afanasyev" isimli kuru yük gemisinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) limanına yanaştığını kaydetti.

Ereğli'nin 21 milyon tonluk liman kapasitesiyle Karadeniz'in en önemli liman şehri olduğunu belirten Keleş, "İlçedeki limanlar, Ereğli Gümrük Kapısı'nın oluşturulmasıyla daha hareketli günler yaşayacak. Potansiyelimizi tam olarak kullanamıyorduk. Bugün itibarıyla da boş kapasiteyi kapatabilecek unsurları tamamlamış olduk. Bu da ticaretin gelişmesi ve farklı ürünler gelerek farklı ticaret ortamının oluşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda mevcut nakliyecilerimize ve deniz acentelerimize ilave iş getirecek. Bu aşamada nakliyecilerimiz anlamında bazı altyapısal eksikliklerimiz olabilir. Ereğli'de yıllardır kara yolu vasıtasıyla sac nakliyeciliği yapıldığından nakliyecimizin adaptasyonu biraz zaman alabilir ama en kısa zamanda o da tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Vira Haber