Bodrum’da 16 yere tekne indirme-bindirme rampası

Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Su Sporları ve Can Kurtarma Derneği ortak çalışması ile amatör denizcilerin denizden daha fazla faydalanmaları ve Bodrum’un bağlama sorununu hafifletmek için Bodrum Yarımadasının her mahallesinde, denize indirme – bindirme rampaları yapılıyor.

Belirlenen yerlerin bir kısmı amatör denizciler ve denizcilik alanında faaliyet gösteren vatandaşların kullanımına açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 8 noktada rampa tamamlanırken, 8 noktaya daha yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “Bodrum Yarımadasının sahile kıyısı olan her mahallesinde proje paydaşlarımızla ortak yer tespitlerinde bulunduk. T.C. Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın desteği ve Bodrum Su Sporları ve Can Kurtarma Derneği’nin deneyimi ile ortaya konulan proje büyük ölçüde tamamlanmıştır. Mevcut yerlerin geliştirilmesi ve günümüz hizmet standartlarının korunması adına da bu belirlenen noktalarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın başlatmış olduğu “Hedef 1 Milyon Denizci” projesine vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi beklenenin üzerinde olmuş, 7’den 70’e on binlerce kişi belgelendirilmiştir. “Denizci Ülke, Denizci Millet” olma ülkümüz ile yürüdüğümüz yolda, ister amatör ister profesyonel bütün denizcilerimize her türlü desteği vermek boynumuzun borcudur. Bu ve bunun gibi faydalı projelerimizin devam edeceğine Odamız adına söz veriyorum” dedi.

Vira Haber