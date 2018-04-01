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İskenderun DTO 'da 'Kutlu' dönemi başladı

İskenderun DTO 'da 'Kutlu' dönemi başladı

Deniz Ticaret Odası (DTO) İskenderun  Şube Başkanlığı'nda yarışı Hepimizin Odası Hareketi adayı Kemal Kutlu  kazandı.

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Deniz Ticaret Odası İskenderun  Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul unda yapılan seçim sonuçları belli oldu. Adaylardan mevcut başkan Bülent Kavsak İskenderunlu denizcilerden  64 oy alırken, diğer aday Kemal Kutlu 76 oy alarak İskenderun Deniz Ticaret Odası'nın kaptan köşküne oturan taraf odu.

İskenderun Şubesinde 168 seçmen firmanın 141’i oy kullandı; adaylardan Bülent Kavsak beyaz liste ile 64 oy alırken Kemal Kutlu mavi listeyle 76 oy aldı.

Centilmence bir yarişın gerçekleştiği Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul'u sonrası adaylar  birlik ve beraberlik içinde çalışmaların devam edeceğini açıkladılar.

Vira Haber

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