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  4. Karadeniz'de başıboş konteyner alarmı!
Karadeniz'de başıboş konteyner alarmı!

Karadeniz'de başıboş konteyner alarmı!

Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan üç konteynere Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

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Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Batı Karadeniz'de  Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde bulunan ve deniz trafiği için  tehlike oluşturduğu tespit edilerek müdahale ettiği 3 konteyner karaya alınarak  incelenecek.  TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada limanı  yakınına getirilen konteynerler, balıkçı tekneleri yardımıyla limana  yaklaştırıldı.

İğneada Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri  de bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, konteynerlerin karaya çıkarılması için  çalışma başlatıldı. 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerlerin  içerisinin su dolu olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Çalışmalar bölgeye gelecek ikinci vinç ile devam edecek. Konteynerler  karaya alınması sonrası incelenecek. Denizdeki konteynerlerden birinde kartonlar  halinde sigaralar görünüyor.

50 MİL MESAFEDE...

 Türk sahillerine 50 mil mesafede bulunan ve ticari bir gemiden düşerek  deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynerin başıboş şekilde sürüklendiği  bilgisi, bölgede seyreden gemilerce iletilmişti. Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş şekilde  bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere, Türk Sahil Güvenlik  Komutanlığı unsurları müdahale etmişti. Konteynerlerin mevkilerinin görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı ile  tespit edildiği ve yedeklenerek (halatla çekilerek) İğneada Limanı'na intikal  ettirilmesi maksadıyla TCSG GÜVEN korveti görevlendirilmiş,  konteynerler dün  limana getirilmişti.

Vira Haber

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