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Marmarisli denizciler  'Halil Bağlı 'dedi

Marmarisli denizciler  'Halil Bağlı 'dedi

Halil Bağlı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanlığı'nda ipi göğüsleyerek yarışı kazanan taraf oldu

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Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul unda yaplan seçim snuçları belli oldu. Yarıs mevcut başkan Hasan Mengi ve  Halil Bağlı arasında geçti.

Adaylardan mevcut başkan Hasan Mengi ve Hepimizin Odası  Hareketi adayı Hail Bağlı birlik beraberlik mesajı vererek oylarını kullandılar.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul u'nda yapılan seçimde Hepimizin Odası  Hareketi adayı Halil Bağlı seçimin galibi oldu.Seçimlerde Halil Bağlı 222 oy alırken, mevcut başkan Hasan Mengi 188'de kaldı.

Vira Haber

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