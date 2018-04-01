Kaptan Köşkü yine İrfan Erdem 'e emanet
Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası'nın organ seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerde 75 oy kullanıldı ve mevcut başkan İrfan Erdem'e 44, Rıfat Taner'e ise 31 oy çıktı.
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Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul unda yapılan seçim sonuçları belli oldu. Adaylardamn mevcut başkan İrfan Erdem ve Hepimizin Odası Hareketi adayı Rıfat Taneri'nin birlik beraberlik mesajı vermeleri ile başlayan seçimli genel kurulda başkanlık yarışında ipi göğüsleyen mevcut başkan İrfan Erdem oldu.
Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şube Başkanlığı olağanüstü Genel Kurul u'nda yapılan seçimde İrfan Erdenm 44 oy alırken, Hepimizin Odası Hareketi adayı Rıfat Taneri'ye 31 çıktı.
Vira Haber
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Etiketler : Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası, irfan erdem, dto, Rıfat Taneri
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