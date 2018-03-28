Sanlorenzo motoryat sahibine teslim edilecek

Sanlorenzo’nun SX88 isimli, crossover olarak nitelendirilen motoryatının üçüncü gövdesi suya indirildi. Kompakt yapısıyla dikkat çeken motoryat 26,76 metre boyunda.

İlk defa 2017 Cannes Yachting Festival’da dünyaya tanıtılan bu yeni model, ikinci gövdesinin görücüye çıkarıldığı 2018 Miami Yat Fuarı’nda Amerikan pazarına tanıtılmıştı. Suya yeni indirilen 3 numaralı gövdenin ise, ay sonunda sahibine teslim edileceği bildirildi.

Tekne sahibi kamarası ana güvertede konumlanan SX88 motoryatın, diğer üç misafir kamarası alt güvertede yer alıyor. Motoryat toplamda 8 kişilik konaklama kapasitesi sunuyor. Açık plan ana salonuyla dikkat çeken tasarımda mutfak kısmı alt güverteye taşınarak, ana salonda daha fazla serbest yaşam alanı sağlıyor.

SX88’in bu üçüncü gövdesinin iç mekanı, sahibinin talepleri doğrultusunda özel seçilmiş mobilya ve dekoratif unsurlarla döşenmiş. Ünlü İtalyan marka mobilya ve kaplamalar tercih edilen motoryatın iç mekanında, koyu renk tonlarının geçişleri dikkat çekiyor.

Sanlorenzo SX88 üç adet 800’er beygirlik Volvo Penta IPS1050 makineyle donatılmış. SX88 bu sayede 23 knot sürate erişebiliyor.

Vira Haber