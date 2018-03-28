LCS, mayın keşif modülü testleri geçti

ABD Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı'ndan (Naval Sea Systems Command/NAVSEA), Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) Görev Modülleri programı kapsamında USS Coronado'nun (LCS 4) Kıyı Mayın Keşif (Coastal Mine Reconnaissance/CMR) görev modülü Gelişimsel Testi (DT) başarıyla tamamlandı.

MQ-8B Fire Scout insansız hava aracı ve görev kontrol sistemi, AN/DVS-1 Kıyı Muharebe Alanı Keşif ve Analiz (Coastal Battlespace Reconnaissance and Analysis/COBRA) sistemi ve alt sistemleri ile destekleyici yazılımlardan oluşan CMR görev modülü, mayın harbi alanının komuta ve kontrolü için web tabanlı bir çözüm olan MINEnet Tactical ile destekleniyor.

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