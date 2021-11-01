İspanya’da dev güneş balığı yakalandı

İspanya’da Sevilla Üniversitesi, Ekim ayının ilk haftası ülkenin Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında dev güneş balığının yakalandığını açıkladı.

Üniversite bilim insanları, balığın orkinos avlamak için denizde olan balıkçıların ağına takıldığını, 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki balığın denize salındığını aktardı.



Sevilla Üniversitesi tarafından yayınlanan görüntülerde, Mola alexandrini türüne ait olduğunu söyledikleri dev balığın iki vinç tarafından kaldırıldığı görülüyor.

Özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde yaşayan güneş balıkları, bin metre derinliğe kadar yaşayabiliyor.

Yaz aylarında yoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen balık, Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadiren de olsa görülebiliyor.

Vira Haber