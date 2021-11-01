Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı Mavi Vatan Kupası kazananları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları bugün de Mavi Vatan Kupası heyecanıyla devam etti.

Mavi Vatan Kupası Kesin Sonuçlar

97 tekne ve ulusal ve uluslararası 800’ü aşkın sporcu Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy-Adalar) Mavi Vatan Kupası için yarıştı. Kazananlar ödüllerini 30 Ekim Cumartesi akşamı Ataköy Marina Yarış Köyü’nde düzenlenen törenle aldı.

Tamer Kıran ödül törenine katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın ödül törenine katıldı.



İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da sponsor olduğu yat yarışlarında dereceye girenlere ödülleri, Hyatt Regency Ataköy’de, 31 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilen törenle verildi.



Yarışta, Piri Reis Üniversitesi Yelken Kulübü bünyesinde yarışan sporcular, büyük bir başarıya imza atarak 5 dalda ödül kazandı.

Mavi Vatan Kupası

IRC 0 sınıfı

Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı

Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN

IRC 2 sınıfı

Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki WINGS OF ISLAND Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5

IRC 3 sınıfı

Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILING Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE

IRC 4 sınıfı

Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇIĞLI BELEDİYESİ-BEAR SAILING Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

Gezgin (A) sınıfı

Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS Burak Algon yönetimindeki MY FIRST Murad Kulaksızoğlu yönetimindeki GRAND MOBY

Gezgin (B) sınıfı

Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

Gezgin (C) sınıfı

Hasan Oğuz Genç yönetimindeki SARI-1

SB GENEL

Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA-NIMBUS Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GISBIR SENSEI Hulki Özcan yönetimindeki ADIOS

SB GRUP

Alp Güçer yönetimindeki MASCOT Poyraz Abda yönetimindeki HSSK QUICK SIGORTA Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da “İstanbul, tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın cazibe noktası. Bu organizasyonla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcular, rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ediyor. Bence Avrupa’nın sayılı yarışlarından biri” açıklamasında bulundu.

31 Ekim’de sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı 31 Ekim’de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve aynı akşam Ataköy Hyatt Regency Otel’de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları’nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı’na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul’un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indiriliyor.

Yarışların ilk etabı Türkiye’nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla’da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı olan Muğla etabı, 25-27 Haziran tarihleri arasında Muğla Valisi Sn.Orhan Tavlı’nın start vermesiyle, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin mücadele verdiği yarışta, ulusal ve uluslararası 300’ü aşkın yarışçı, 8 grupta Halikarnas Kupası için yarıştı. Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris’in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti’nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla’nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti.

Vira Haber