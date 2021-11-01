DEFAMED'ten 29 Ekim Cumhuriyet Balosu

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED), Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir Cumhuriyet Balosu düzenledi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Toplantı ve Balo Salonu’nda düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na Gemi Brokerleri Derneği (GBD) Başkanı Semih Dinçel, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, KOSDER Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Uzakyol Kaptanlar Derneği Arif Bostan, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Başkanı Erkan Dereli, Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, Deniz Kültürü Derneği başkanı Ayşe Olcay, , denizcilik öğrencileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Kokteyl ile başlayan balo, müzik dinletileri ve dans gösterileriyle devam etti. TV spikeri Emre Buga’nın sunduğu programda ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajları okundu. Ardından derneğin kuruluş ve yol hikayesinin anlatıldığı video gösterimi izlendi.

Cumhuriyet hepimizin vazgeçilmezi

Baloda konuşan DEFAMED Başkanı Ufuk Teker, iki önemli sebeple bir araya geldiklerini belirterek, “Bunlardan ilki hepimizin ortak paydası olan vazgeçilmezimiz, cumhuriyetimiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Bizi bir araya getiren ikinci hususta denizcilik fakültesi mezunu olmamız. Denize gönül vermemiz ve deniz aşığı olmamız” dedi.

Türk denizciliğinin ana omurgası

1884 yılından bu yana denizci yetiştiren Yüksek Denizcilik Okulu’nun Türk denizciliğin bulunduğu yere gelmesinde ana omurga olduğunu belirten Teker, “Mezunlar içinden bakanlar, müsteşarlar, öğretim üyeleri, liman başkanları, gemi işletmecileri, brokerler, sörveyler, ve klas kuruluşlarına yetiştirilen nitelikli elemen ile Türk denizciliği için büyük hizmetler vermiştir. Bu akşam Cumhuriyet Balosu’nda denizciler ve Türkiye cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması için çalışan bizler bir araya geldik. Umarım bu geceyi coşkuyla kutlarız” diye konuştu.

DEFAMED, Oğuz Güney’ın naaşı için üst düzey çaba gösterdi

Denizcilerin denizde çok tehlikeli ortamlarda çalıştıklarını ve yakın zamanda iki denizciyi ebediyete uğurladıklarını dile getiren Teker, “Kendilerinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Kaptan Ahmet Akdeniz ispanya'da görevi başındayken, Kaptan Oğuz Güney Çin’de görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. DEFAMED olarak özellikle Oğuz Güney’in naşının Türkiye’ye getirilmesi için en üst düzeyde gayret gösterdik” dedi.

DEFAMED, artık İTÜ’de vücut bulacak

Yaklaşık bir ay önce yönetimini devraldıkları DEFAMED’in çalışmalarından da bahseden Teker, şöyle devam etti: “Dekanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde okulumuz bünyesinde DEFAMED Mentorluk ve Etüt Merkezi’ni açmak üzere mutabakat sağladık. Artık DEFAMED İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde vücut bulacaktır. Merkezimizde, çok kıymetli mezunumuz Levent Şen’in yönetim kurulumuza sunduğu dijital staj gemisi projesini tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak sunmak üzere mutabakat sağladık.

Yine mezunlarımızdan Yılmaz Onur’un girişimleri sayesinde İTÜDEFAMED mensuplarının İstanbul Yelken Kulübünde ücretsiz olarak misafir üye kapsamında bir imtiyaz elde ettik. Bundan sonra toplantılarınızı orada gerçekleştirebilirsiniz. Bizde DEFAMED olarak orada bu işlerimizi yürüteceğiz.

Öğrencilere burs verilecek

Son olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkanlarımız kapsamında bir burs programı planlıyoruz. Bununla ilgili mevduatımızı hazırlıyoruz. Öğrencilere barınma ve eğitimle ilgili burs programını yakın zamanda ilan edeceğiz.

Teker’in konuşmasının ardından Cumhuriyet Balosu’na düzenlenmesine katkıda bulunan altın, gümüş ve platin sponsorlara teşekkür plaketleri verildi.

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