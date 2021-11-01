İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Cumhuriyet Bayramını Kutladı

İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel'in mesajı şu şekilde:

“Esarete boyun eğmemiş, hiçbir zaman sömürge olmayı kabul etmemiş Türk milleti, büyük fedakarlıkla kazandığı zaferleri bağımsız cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bu sebeple 29 Ekim, tarihimizin en önemli en gururlu günlerinden birisidir. Çünkü “Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk, bundan 98 yıl önce, yani 29 Ekim 1923’te bu sözü dünyaya kabul ettirmiştir. 23 Nisan 1920’de milli egemenliği esas alarak kurulan Büyük Milet Meclisi, 29 Ekim 1923’te yönetim şeklini resmi olarak kayıtlara geçirmiştir.

Milli egemenlik, milletin azim ve kararlılığı ile vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti’nde milletin bağımsızca yaşamasıdır, geleceğe emin adımlarla yürümesidir. Hedefimiz de Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Bunun için çalışmaya, üretmeye ihtiyaç vardır.

Bu noktada İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekte, ülkemizin muasır medeniyetler çizgisine ulaşması için çabalamaktayız.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”

Vira Haber