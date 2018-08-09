İsrail’den deniz altında “güvenlik duvarı”
İsrailli bir ordu sözcüsü, Gazze Şeridi ile güneydeki Zikim askeri üssü arasındaki deniz sınırı bölgelerini ayıran, su bariyeri inşaatında ilerleme gösteren görüntüler yayınladı.
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Su bariyeri çalışmaları Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın deniz yoluyla İsrail’e sızma operasyonlarını engellemek için planlanan bir proje.
İsrail ordu sözcüsü ordunun iki ay önce bariyerin inşasına başladığını ve bunu “dünyada türünün ilk örneği” olarak nitelendirdiğini ifade etti.
Gazze’nin birkaç kilometre kuzeyinde bulunan Zikim Plajı’nı koruma amaçlı olduğu belirtilen projeye göre 200 metre uzunlukta tel örgüler, su altı duvarı ve koruma sisteminden oluşuyor.
Vira Haber
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Etiketler : İsrail, Gazze, deniz, hamas, su bariyeri, Zikim Plajı
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