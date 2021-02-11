Issız Adadan Mucize Kurtuluş: Fare Yiyerek Hayatta Kaldılar
ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.
ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu.
Tekneleri alabora olmuş
İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.
Vira Haber
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