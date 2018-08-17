İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Boğazı’nda, FMT Bergama adlı 143 metre uzunluğundaki tanker Bebek açıklarında sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırdı.
İstanbul Boğazı’nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı.
İstanbul’dan, Rusya Federasyonu’na giden Malta bandıralı FMT Bergama adlı tanker, saat 18.45 sıralarında, Bebek açıklarında kontrolden çıktı. Tanker sahile doğru sürüklenmeye başlarken, yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşandı.
Tankerin kaptanı, kıyıya yaklaşık 100 metre kala dümen kırarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikenin ardından tanker Karadeniz’e doğru seyrine devam etti.
FMT Bergama'nın özellikleri
IMO: 9427988
MMSI: 248058000
Call Sign: 9HA2150
Flag: Malta [MT]
AIS Vessel Type: Tanker
Gross Tonnage: 8995
Deadweight: 14368 t
Length Overall x Breadth Extreme: 142.98m × 21.7m
Year Built: 2009
Kaynak: Hürriyet
Vira Haber
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