Dünyanın en büyük trimaranı suya inmeye hazır

Echo Yachts, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük trimaran gövdeli süperyatın yapımını tamamladı. Avustralya’da, Henderson’da yer alan tersanede süperyat için özel bir tören düzenlendi. Törende VIP davetlilerle birlikte, yatın sahibi aile de yer aldı.

White Rabbit adı verilen trimaran gövdeli süperyat, 84 metre boyunda. Suya indiği anda dünyanın en büyük üç gövdeli hususi süperyatı olacak olan White Rabbit, 19,6 metre genişliğe sahip.

White Rabbit’in tasarımını Sorgiovanni Design firması tamamladı. İç mekanının tasarımını ise ALIA Interiors firması üstlendi. Süperyatın su kesimini ve gövdelerinin mühendisliğini de, One2Three Naval Architects firması hayata geçirdi.

Etkileyici performans, üstün yakıt tasarrufu ve üst düzey konforu bir araya getirmek üzere tasarlanan bir süperyat olduğunu söyleyen Echo Yachts direktörü Mark Stothard; ‘Muazzam misafir alanları ve denizcilik anlamında diğer tüm gövde tipi seçeneklerine göre, White Rabbit her daim bir adım önde olacak.'' dedi.

White Rabbit, Eylül ayının ilk haftasında suya indirilecek. Sahibine teslimatının ise yıl sonunu bulması bekleniyor.

Vira Haber