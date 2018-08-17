CNN: ÇİN ABD’ye saldırmaya hazırlanıyor

CNN International’ın manşetten verdiği habere göre, Çin ABD’ye saldırı hazırlığında. ABD Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı yeni rapora göre; Çin, yüksek menzilli ve nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarıyla ABD’ye saldırmaya hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Kongre'ye sunduğu raporda, Çin’in üç yıldır ABD ve müttefiklerini vurma kapasitesini artırmasına dikkat çekildi.

Pekin’in başta Güney Çin Denizi olmak üzere, denizlerdeki kritik bölgelerde üslerini de artırdığı belirtilirken, yüksek menzilli bombardıman uçaklarıyla ABD’ye saldırı talimi yapıldığı da ifade edildi.

Raporda, Çin’in bu uçaklara etkin nükleer kapasite kazandırmaya çalışmasının da altı çizildi.

Yıl başında ABD’nin yayımladığı yeni Savunma Stratejisi’nde, Çin’le uzun dönemdeki stratejik rekabetin, merkezi bir önem alacağı bildirilmişti.

Pentagon, Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında 190 milyar doları aştığını tahmin ediyor.

Güney Çin Denizi gerginliği

ABD ile Çin son dönemde Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle gerginlik yaşıyor. Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde egemenlik iddia ederken, denizin bazı bölgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ise buna itiraz ediyor. Son yıllarda Pekin yönetimi, bu stratejik bölgede askeri üsler de içerecek insan yapımı adaların inşası ile bölgedeki kontrolünü büyük oranda artırdı.

Çin Mayıs ayında ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti. ABD’nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Pekin’e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD’yi uyarmıştı.

Geçtiğimiz haftasonunda ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’nde yine gerginlik yaşandı. ABD donanmasına bağlı keşif uçağı, Güney Çin Denizi’nin üzerinden geçtiği için bölgede endüstriyel adalar geliştiren Çin’den uyarı aldı.

CNN’de yer alan habere göre, “ABD askeri uçakları, burası Çin. Yanlış anlamaları önlemek için hemen çıkın ve uzak durun” şeklinde uyarı yapıldı. ABD keşif uçağı ise yapılan bu uyarıya karşılık, “Bu, ABD donanmasına bağlı, uluslararası hukuk uyarınca izinli, bütün devletlerin hukuk ve görevlerine tam bir saygı ile meşru askeri faaliyetleri yürüten bir uçaktır” ifadelerini kullandı.

Vira Haber