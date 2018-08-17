Rumlar doğalgaz sondajına yıl sonunda başlıyor
Amerikan Exxon Mobil ve Katarlı Qatar Petroleum ortaklığı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı olarak ilan ettiği karasularındaki 10. parselde doğalgaz aramalarına bu yılın sonunda başlayacak.
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Rum basını Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un, 2018 yılının son çeyreğinde art arda yapacağı iki sondaja ilişkin son detaylarla ilgili düzenlemeleri yapması için, önümüzdeki Eylül ayının ilk haftasında gerekli tüm izinlere sahip olacağını ve sondajların yıl sonunda başlamasının beklendiğini yazdı.
10’uncu parselin doğu yarısında gerçekleştirilecek olan iki veya daha fazla sondajın dünyadaki en modern sondaj makinelerinden biri olan sondaj kulesi tarafından yapılacağı belirtildi. İngiliz bayrağı taşıyan kulenin de şu an bekleme ve hazırlanma aşamasında olduğu kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, Exxon Mobil, Katar, Qatar Petroleum, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, akdeniz, doğalgaz
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