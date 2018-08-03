İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu!

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı

A+A-

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

 11:30'DA BOĞAZ TRAFİĞİ AÇILACAK

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı. Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor.  Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor. 

Vira Haber

Bu haber toplam 30 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.