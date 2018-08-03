İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu!

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

11:30'DA BOĞAZ TRAFİĞİ AÇILACAK

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı. Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor. Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.

Vira Haber