İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu!
Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı
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Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
11:30'DA BOĞAZ TRAFİĞİ AÇILACAK
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı. Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor. Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Marmara Denizi, Nissos Therassia, tanker Kıyı Emniyeti, römorkör, gemi, İstanbul boğazı
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