Vanlı sanayicilerden DTO’ya ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) yönetim kurulu, meclis üyeleri ve Van Deniz Ticaret Odası Temsilciliğinden oluşan Van heyeti İstanbul ve Ankara'da farklı kurumları ziyaret ederek istişare de bulundu.

Heyet Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva başkanlığında ilk olarak İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından karşılanan Van TSO Heyetine faaliyetleri hakkında bilgilendirilme yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın tarihi ve turizm potansiyeli ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak, "Van, Avrupa Birliği'nin en doğusunda bulunan bir şehirdir. Bütüncül bir büyüme içerisinde bölgeler arası gelişmişlik farkı asgari seviyeye inmelidir. Van bir deniz kentidir ve bu potansiyelin deniz ticaret odası tarafından desteklenmesi gerekir.

Van ilinde denizcilik eğitimi, dalgıçlık eğitimi, denizcilik lisesi öğrencileri için İstanbul da staj imkanı sağlanması konusunda Başkanımızdan ve yönetiminden destek bekliyoruz. İMEAK bayrağı ile bir teknenin Van da bulunmasının önemli olduğunu ve sonuç olarak Van'ın yerel kalkınması noktasında turizm tanıtımına fayda sağlayacaktır.

Van iline İMEAK tarafından bir gezi teknesi tahsisi edilmesini, Denizcilik Lisesi öğrencilerinin eğitimi için simülatör tahsisi sağlanmasını ve en kısa süre de Sayın Başkanımızı ve Yönetim Kurulu'nu Van Gölü'nde tekne turuna davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etmiştir. Hem taleplerinizi ve hem de yönetim kurulumuzla Van ziyaretini kurullarımızda görüşerek kısa sürede Van'a gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Vira Haber