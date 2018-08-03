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Katamaranlar Lagoon Rally-2’de buluşuyor

Katamaranlar Lagoon Rally-2’de buluşuyor

Tezmarin tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük Katamaran Rallisi ’’LAGOON RALLY-2’’ 8 Ağustos tarihinde Bodrum’da başlıyor.

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Tezmarin tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve Lagoon ailesi üyelerini ortak bir rotada ve çeşitli etkinliklerde bir araya getiren, Türkiye'nin en büyük katamaran rallisi Lagoon Rally, bu yıl da Bodrum'da gerçekleşiyor.

8-9-10 Ağustos tarihlerinde, 25 adet katamaran katılımıyla gerçekleşecek Lagoon Rally-2 katılımcılarını bu yıl büyük sürprizler bekliyor.

Güneş, eğlence ve yelkenle geçecek bu üç günde, yeni yerler keşfederken aynı zamanda Lagoon ailesinin diğer üyeleri ile tanışma, sohbet etme imkanı sunan ve hoş anılarla yeni dostluklar kazandıran rallinin bu yıl ilk rotası, 8 Ağustos Çarşamba günü, Nikki Beach Bodrum Restaurant & Beach Club.

Lagoon Rally-2 katılımcılarını, Torba bölgesi sahilinde yer alan Nikki Beach Bodrum Restaurant & Beach Club’da Ege’nin turkuaz sularıyla buluşmanın ardından happy hour, akşam yemeği ve eğlenceli aktiviteler bekliyor. 9 Ağustos Perşembe günü ise Lagoon tutkunları 16 millik keyifli rotanın ardından, Bodrum'un en özel ve Ege kıyılarının değerli yaşam projelerinden biri olan Kaplankaya’da demirleyecek. Ege’nin berrak suları ve kendine özgü doğasıyla  Kaplankaya, Lagoon dostlarına benzersiz bir atmosfer sunuyor.

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Vira Haber

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