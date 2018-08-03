İskenderun Limak Port’a modern teknolojik takip sistemi

İskenderun Limak Port’ta yeni devreye alınan sistemle gümrük idaresinin sistemleri ve liman işletmesinin sistemleri entegre edilerek gümrük denetimlerinin etkinliği artırılacak, limana gelen-giden konteynerlerin, liman içi hareketleri dahil olmak üzere etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi mümkün hale gelecek. Ayrıca gümrük idaresinin otomasyon sistemleriyle limanların otomasyon sistemlerinin entegre edilmesinin önemli bir çok katkıları olacak.

BELGE SAHTECİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Limak Port İskenderun’da bu sistemin hayata geçirilmesi ile insan hataları ortadan kaldırılmış olacak. Kontrollerin etkinliği artırılarak işlem süresi kısalacak. Belge sahteciliğinin de önüne geçilmiş olacak. Böylelikle başvuru, belge, kontrol ve izinler standart hale getirilerek izlenilebilirliğin arttırılmasına imkan tanınıyor. Birçok kolaylığı bünyesinde barındıran yeni Takip Sistemi ile Limak Port İskenderun Limanında firmaların işlem maliyetleri düşürülerek, uluslararası rekabet gücü artacak. Ayrıca kağıtsız beyanname uygulamaları için ortam sağlanmış olacaktır.

Vira Haber